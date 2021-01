Roelvink ruit de boel op

Influencers beïnvloeden anderen, dringen hun mening op. Dave Roelvink is zo’n influencer. Hij filmde zichzelf terwijl hij tijdens rellen op het Museumplein werd achtervolgd door politie, die de orde probeerde te herstellen. Roelvink krijste het uit van voldoening over zoveel spanning. Hij vroeg zich af hoe dat volgend weekend zou zijn in zijn stad.

Met die uitspraak maakte hij zijn taak als influencer waar. Hij beïnvloedde mensen. Maar dat deed hij op zo’n manier dat hem zonder meer het etiket ’opruier’ opgeplakt zou kunnen worden.

Wat hij in zijn filmpje deed was niet minder dan oproepen om naar Amsterdam te komen om herrie te trappen.

Editie NL en Shownieuws besteedden veel aandacht aan het filmpje van Roelvink. In de ogen van deskundigen aan de desk deed hij gewoon journalistiek werk. Die uitspraak is een schande en een pure belediging voor de echte verslaggevers die in deze moeilijke tijd hun werk moeten doen.

Cees Koring