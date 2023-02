’Salderingsregeling afbouwen dom’

We komen dagelijks heel veel groene stroom tekort. Het kabinet zet alle zeilen bij om de doelstellingen voor 2030 te halen, maar we weten nu al dat dit niet gaat lukken. Dan zou je denken dat elke bijdrage aan het opwekken van groene energie welkom is. Maar nu worden de burgers ontmoedigd om meer zonnepanelen te nemen dan ze zelf nodig hebben. Terwijl zij die energie nu heel wat goedkoper terug leveren aan hun energieleverancier dan die zelf doorberekent. Het ligt voor de hand, dat als je jouw energie voor niets moet gaan terug leveren, dat je dat overschot laat wegvloeien. Hebben ze in de Kamer hun zin.

Bert Osendarp, Irechek