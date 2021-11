Uitslag Stelling: ’Koopjesjacht indammen’

Gezien de oplopende besmettingscijfers is dat geen gewenste situatie. Zo stelt een voorstander van beperking: ,,Je kunt de drukte niet meer beperken. Het enige dat je nog kan doen is boa’s inzetten om de massa in goede banen te leiden. De overheid had hier al veel eerder op moeten sturen, maar is - zoals altijd - te laat.” Een ander meent: ,,Het kabinet wacht veel te lang af. Je zult zien dat als het nog steeds slecht gaat met de besmettingscijfers, de burger weer de schuld krijgt omdat die niet op Black Friday naar de winkel had moeten gaan.”

Driekwart van de deelnemers verwacht dat het inderdaad veel drukker gaat worden in de winkels vanwege Black Friday. Ruim twee derde van de deelnemers gelooft niet dat de extra inzet van boa’s en stimuleren van online aankopen de drukte zal beteugelen.

De meesten denken dat heel veel consumenten zich zullen laten verleiden door Black Friday-acties. Maar een respondent gelooft dat er in veel gevallen sprake is van oplichterij. ,,Ze gooien eerst de prijzen omhoog, om er vervolgens heel veel korting op te geven.” Een ander beaamt dit en vindt dat dit verboden moet worden, waarna het daarna wel zal meevallen met de koopjesjacht.

Bijna alle deelnemers begrijpen winkeliers die eraan meedoen heel goed. Zij willen met het oog op een winkelsluiting als gevolg van eventuele lockdown nog even omzet halen. Eén van hen stelt: ,,Je vraagt wel erg veel van winkeliers om ze ook nog verantwoordelijk te maken voor het beteugelen van de drukte rond Black Friday.”

Desondanks vinden veruit de meesten dat winkeliers zelf verantwoordelijk zijn om de drukte in te dammen gedurende Black Friday. ,,Het is de gemakzucht van de overheid, die de winkelier en de kroegbaas niet aanspreekt en beboet. Winkels en horeca die geen maatregelen hebben genomen voor de anderhalve meter en klanten niet aanspreken op het dragen van een mondkapje, moeten gewoon dicht”, klinkt het.

Online aankopen stimuleren zou een antwoord kunnen zijn om drukte te vermijden. Toch is slechts een helft van de respondenten voorstander hiervan, de andere helft juist niet. Een tegenstemmer beargumenteert: ,,Nee, niet nog meer online winkelen. Pakjes raken zoek, er komt chaos op de weg en nog meer rommel door al dat karton.”

Ondanks de kritiek op Black Friday, zijn de meeste respondenten wel van mening dat het fenomeen goed is voor de economie. Maar kanttekeningen zijn er ook. ,,Mensen gaan nog meer troep kopen. Dat is niet goed voor het klimaat. Daarbij komt dat door Black Friday de marges voor de winkelier flinterdun zijn, waardoor ze bijna niks verdienen”, denkt een tegenstander. Iemand anders oppert: ,,Drukte in de winkelstraat is goed voor de economie. Maar laat alleen gevaccineerden shoppen.”

Wel vindt driekwart dat door de ’koopjes’ consumenten verleid worden aankopen te doen, die ze misschien niet kunnen betalen, maar in deze crisistijd wel graag willen. ,,Nu is er de neiging om ’troostaankopen’ te doen, vanwege de coronatijd.”