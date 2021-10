’Te weinig aandacht voor huisdier’

Onze kinderen sturen we naar kinderopvang of grootouders. Een huisdier laten we de hele dag alleen of zien we meer als meubilering. Vroeger hoefden we niet de hele dag te rennen en hadden we geen drukke agenda. Aandacht en tijd voor elkaar, dus ook voor een huisdier. Maar vandaag de dag gaat dat vaak niet op.

John Dijkxhoorn, Delft