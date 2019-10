’Weg met de Europese Unie’

Dit terwijl Nederland al zoveel problemen heeft; het land is overvol en we kunnen ook nog eens geen woningen voor de bevolking bouwen. Daarnaast is er een groot tekort aan leraren in het onderwijs en aan zorgmedewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

En vergeet niet dat EU-parlementariërs enorme salarissen en vergoedingen opstrijken, terwijl daar nauwelijks controle op is. Ze doen er allemaal aan mee, het is niet ’hun eigen zaak’, maar geld van de Europese burger. Voor zo’n Europese Unie heb ik niet gekozen, weg ermee!

H. v. Daal