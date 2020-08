Brief 2: ’Burger wordt om tuin geleid’

Dat wordt mede ingegeven door het feit dat op Windpark N33 bij Meeden 35 enorme windturbines als paddenstoelen uit het doorwoelde en ondergrondse bekabeld terrein verrijzen. Ook nabij Stadskanaal en Buinerveen worden 355.000 zonnepanelen geïnstalleerd waarbij landbouwgrond wordt omgezet in zonneparken. Hoe vreemd dat dit niet in strijd is met milieu- en andere regels.

H. Haak, Winschoten

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven:

Brief 1: ’Nieuwe geluidsregels intrekken’

Brief 3: ’Verkeerde keuzes van D66’