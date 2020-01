De Kwestie: ’Wel sparen, maar niet bij een bank’

Leuk of niet, het onderwerp ’spaarrente’ houdt de reageerders wel bezig, waarbij we dus niet twijfelen aan het nut van sparen. Daantje58 vindt sparen pure noodzaak: „Je zult toch geld achter de hand moeten hebben om iets te kunnen vervangen of laten repareren. Het is wel schandalig dat er nog immer vermogensrendementsheffing bestaat.” Dat zegt Frank1965 ook: „De belasting op spaarrente was al hoger dan wat de rente opleverde. Nu dreigt de rente naar 0% te gaan. Naast de overheid verdient de bank ook aan spaargeld als de rente naar 0% gaat. Voor wie spaar je dan?”

Daarom moet je je geld ook niet op de bank zetten, zegt Brulboei: „Sparen heeft wel degelijk zin, maar om het kleine beetje wat Jan Modaal heeft op de bank te zetten... Ik denk het niet. Dat banken, overheden en belastingdienst dat toch adviseren is louter omdat ze graag alles van je willen weten. Zij willen dat iedere cent traceerbaar blijft.”

Kluis

Dus: houd je geld bij je, zegt Het Scheppende Wonder: „Jij geen rente? Dan hoeven zij ook niet de vruchten ervan te plukken. Thuis in een kluis(je) is de beste oplossing. Ga je vroegtijdig dood, dan is het je familie die er voor 100% van profiteert. En niet een belastingdienst die voor 50% mee wil eten.”

"Mijn idee is dus: reserveer geld en als je dat niet doet, dan ook niet lopen zeuren als het geld op"

Dat de spaarrente wel daalt, maar de te betalen hypotheekrente niet, ergert velen van u. Bouke2009 spaart daarom zelfs niet meer als de rente stijgt: „Ik spaar geld voor een reservepot tegen onverwachte zaken en als aanvulling op mijn oude dag. Wat mij stoort is dat de Nederlandse banken wel hogere hypotheekrente blijven berekenen.”

En dus moet je op een andere manier voor je appeltje voor de dorst zorgen. Arend zegt: „Sparen heeft zin op een andere manier. Beleg in bedrijven en ontvang tussen de 3-8% rendement. En er zijn meer mogelijkheden.” Dat denkt ook Michel65: „Zet het op een rekening of investeer in aandelen zodat je altijd een buffer achter de hand hebt. Maar de huidige generatie heeft liever een huis (lening bij de bank), wil kindjes of wil eerst de hele wereld zien. En dat is mijns inziens niet zo’n goed idee. Mijn idee is dus: reserveer geld en als je dat niet doet, dan ook niet lopen zeuren als het geld op is als je het nodig hebt. En dan dus ook niet aanbellen bij bepaalde instanties.”

Beleggen

De reageerder met de naam De meerderheid kiest voor dit beleid vindt dat we avontuurlijker moeten omgaan met ons geld: „Waar het in Nederland nog steeds aan ontbreekt is dat veel spaarders iets zinvols met hun spaargeld doen: in Amerika is het gebruikelijk dat burgers zelf een deel van hun spaargeld aan de beurs beleggen, in West Europa ligt dat percentage erg laag.”

"Ik spaar vrolijk door, koop er af en toe iets van of geef het aan de kinderen of iemand die iets nodig heeft"

Wil je zekerheid? Dan weet R van Putten raad: „Beleg in goud, want daar heeft u meer aan in deze steeds onzeker wordende wereld.”

„Ja”, zegt Willemsen13, „uh... goed idee, maar als je wilt sparen moet je dus wel geld overhouden en dat is toch knap lastig met al die abnormale verzwaringen van de dagelijkse en maandelijkse lasten.”

Absurdo spaart nog wel: „Tuurlijk heeft dat zin en als de waarde minder wordt, spaar je wat meer. En in een ouwe sok krijg je ook geen rente, dus wat is het verschil? Ik spaar vrolijk door, koop er af en toe iets van of geef het aan de kinderen of iemand die iets nodig heeft. Sparen doe je niet voor de rente, dat is een bijkomstigheid die lang een extraatje opleverde, nu dus niet meer.”

Rendement

Volgens Leoklei kun je ook gewoon leuke dingen doen met je geld: „Trakteer je hardwerkende buren op een avondje uit, help je neefje uit de schulden, of doneer anoniem aan de voedselbank. Je zult zien dat het rendement je aangenaam zal verrassen.”