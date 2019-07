’Beroep leraar loodzwaar’

Het tekort aan leraren en directeuren in het basisonderwijs blijft, ondanks dat de leraren een loonsverhoging hebben gekregen, dramatisch stijgen. Vooral de scholen in achterstandswijken kampen met tekorten.

Het leraarschap was vroeger een beroep met aanzien, maar is tegenwoordig loodzwaar door de werkdruk, administratieve rompslomp en de mondige leerlingen én ouders die een negatief advies vaak niet pikken. Voeg daar de sociale problematiek van veel kinderen aan toe en het is overduidelijk dat je beter een andere baan kan kiezen.

En om dat te concluderen hoef je zeker geen dik betaalde, snelle onderwijsmanager te zijn!

Bas Overmars, Amsterdam