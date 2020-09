’Boete voor actievoerders’

Vandaag en gedurende het afgelopen weekend werd de Zuidas in Amsterdam en een druk kruispunt geblokkeerd door een actiegroep. Gevolg veel overlast en schade. De gekozen oplossing was het inzetten van bussen en het vriendelijke verzoek aan de actievoerders in te stappen. Geen bekeuring en geen aanhoudingen. Waarom niet?

Omdat er net zoals recent in Utrecht wordt gevreesd voor escalatie als er wordt ingegrepen. Ze worden misschien bij inzet van de ME erg boos, zoiets is het. Als Friezen bussen laten stoppen is vervolging geen probleem maar elders heerst angst. En zoals wij allen weten is angst een slechte raadgever.

Pak die actievoerders eindelijk aan en leg standaard een boete op van 5000 euro. Zeer waarschijnlijk dat men zich in dat geval zal onthouden van dit soort acties.

Oane Jansen, Leeuwarden