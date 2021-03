’Wat moet ik met een sneltest?’

Wat is daar de bedoeling van? Moeten u en ik, als wij gezond zijn, geen klachten hebben, eerst een sneltest doen voor we mogen winkelen, of op het terras een drankje kunnen drinken? Als je als werkgever niet eens naar de aard van de ziekte mag vragen bij een ziekmelding, mag een horecaondernemer, winkelier mij dan wel vragen of ik een test heb gedaan? Alleen als het mijn eigen keuze is zal ik een test laten doen maar zeker niet als ik geen klachten heb.

Omdat deze overheid een rommeltje heeft gemaakt van het vaccineren door slecht inkoopbeleid en door de oren te laten hangen naar de EU, moet ik als burger deze fout dan herstellen. Ik gebruik liever mijn eigen gezond verstand. Het vertrouwen is echt tot het dieptepunt gedaald.

Aafje van der Wiel