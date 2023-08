’Veel te veel adviseurs onderwijs’

Ik heb ongeveer 35 jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. De eerste tien tot vijftien jaar had je weinig tot geen last van schooladviesdiensten en bestond het schoolbestuur uit vrijwilligers. Daarna kwam er een explosie aan schooladviesdiensten die, zelf zonder enige ervaring in het onderwijs, kwamen vertellen hoe je les moest geven. Je was verplicht deze cursussen bij te wonen. Nooit heb ik iets van hen geleerd.

Hef de meeste schooladviesdiensten op, zet de intern begeleiders voor de klas, krimp de schoolbesturen in en verminder het aantal beleidsmakers bij het ministerie van Onderwijs. Laat ze een verkorte cursus doen om voor de klas te staan. De leraar voor de klas moet meer salaris krijgen dan de beleidsmedewerkers bij het ministerie van Onderwijs en dan de mensen bij schooladviesdiensten en schoolbesturen. Deze laatste groepen plukken het budget voor onderwijs leeg en helpen het onderwijs eerder achter - dan vooruit. Met deze maatregelen krijgt de leraar weer meer aanzien en krijgt hij weer meer lol in zijn werk.

Riek Kerkhof-Willems, Bunnik