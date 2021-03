’Alleen hypotheek op feitelijke waarde huis’

Die kopers kunnen straks in de geldproblemen komen en de belastingbetaler mag ze daar weer uit halen. Ik ben dat zat. Blijkbaar werkt in de huizenmarkt het normale vraag/aanbodmodel onvoldoende. Er zou bij de hypotheekaanvraag niet alleen moeten worden gekeken naar voldoende inkomen, maar ook naar de feitelijke waarde van het pand. De maximaal te verstrekken hypotheek zou daar op moeten worden aangepast zodat de koper minder kan lenen naarmate hij meer betaalt dan het huis in realiteit waard is. Zo voorkomen we een oververhitte markt.

E. Voort, Spijkenisse