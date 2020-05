’Laat China hulp Afrika financieren’

Wat draagt China bij aan ontwikkelingshulp in Afrika? Chinese (staats)bedrijven zijn door heel Afrika inmiddels eigenaar van mijnen en land waar (kostbare) grondstoffen worden gedolven. De opbrengst komt niet bij de lokale bevolking terecht.

Als iets ervan in het land blijft is het de elite van machthebbers die ervan profiteert. De Afrikaanse bevolking moet onder slechte omstandigheden het werk doen maar krijgt er niets voor terug in de zin van zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen.

Chinese bedrijven maken miljarden winst. En dan moeten Nederland en andere westerse landen hun ontwikkelingshulp voortzetten en zelfs verhogen? Mede uit het oogpunt van ons koloniale verleden? Nee, de wereld ziet er nu anders uit. China eigent zich de grootste inkomstenbron van Afrika toe, nl. de grondstoffen. Ook een vorm van kolonisatie.

Laat China dan ook zorgen voor verbetering van gezondheidszorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen. En wel in verhouding tot wat het verdient op dit continent.

En laat Nederland alleen nog kleinschalige projecten financieren die aantoonbaar (!) direct bij de bevolking terechtkomen.

M. v. Leeuwen,

Heemstede