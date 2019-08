Terecht lijkt mij, het woord sparen mag het allang niet meer genoemd worden Daarbij past onze overheid de vermogensrendementsheffing nog steeds niet daadwerkelijk aan de huidige rente zodat spaarders buiten dat zij praktisch niets ontvangen of zelfs moeten gaan betalen ook nog belasting betalen!

Als de rente 0 of lager gaat worden snijden de banken zich niet alleen in de vingers maar ook de belasting die inkomsten mis gaat lopen als velen hun geld eraf gaan halen. Het blijft natuurlijk een risico maar beter dan bijbetalen of zou het er nu van gaan komen dat cash geld gaat verdwijnen? Banken hebben genoeg verdiend en maken nog steeds forse winst dus laten zij maar eens wat terug doen is mijn advies!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend