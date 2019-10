’Kijk uit voor appende fietsers!’

Het app- en belverbod op de fiets wordt in Amsterdam nauwelijks gehandhaafd - net zoals het rijden door rood of zonder licht overigens. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie moet handhaven, de gemeente meldt hetzelfde: het is geen werk voor boa’s. En de politie?

Een agent liet aan een vriend die daarover klaagde doodleuk weten geen menskracht te hebben voor geregelde handhaving: het enige wat ze de burger kunnen bieden is: nog beter uitkijken bij het oversteken. Met andere woorden: zoek het zelf maar uit.

Een bijstelling van de prioriteiten zodat de gewone burger zich veiliger in eigen stad kan voelen, zit niet in de pijplijn; wat een wonder dat het vertrouwen in de politie bij de gewone burger de laatste jaren dramatisch is gedaald!

Eduard van Tol, Amsterdam