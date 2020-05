De Kwestie: ’Die tweede coronagolf komt eraan’

Patricia vB vindt het allemaal te snel gaan: „De verantwoordelijkheid bij de burger leggen is in theorie mooi, maar degenen die voorzichtiger willen zijn, kunnen dit niet altijd doordat anderen hier geen rekening mee houden. Ook lijkt het doordat zoveel nu weer mag, dat álles weer mag. Ook wat nog niet kan en mag moet veel duidelijker worden gecommuniceerd.” Ook Partijtje houdt liever een slag om de arm: „Wij nemen nu een giga risico, waarvan wij de gevolgen helaas pas over drie weken of later terug krijgen in de getallen.”

Consistent

Awkut Hèpap heeft wel vertrouwen in de overheid: „De politiek heeft lang eenzijdig het zwaartepunt gelegd bij het vermijden van infecties. Nu heeft ze gelukkig ook aandacht voor de economische en maatschappelijke gevolgen. Uitstekend om de maatregelen te versoepelen voor de groep voor wie corona geen groot gevaar betekent. Die maatregelen zijn consistent met die in andere landen, dat geeft me nog meer vertrouwen! Ik heb geen reden om te klagen.”

"Je geeft ze één vinger als houvast en men neemt de hele hand."

Anderen wijzen simpelweg naar buiten, waar ze zien dat mensen meer vrijheid nemen dan verstandig is. Fswanenburg: „Als je nu op straat kijkt - en in winkels - is het al één grote ellende. Vrijwel niemand respecteert de anderhalve meter. Een tweede uitbraak is geen kwestie van óf, maar van wanneer... En als de maatregelen dan weer verscherpt moeten worden, breekt de pleuris pas goed uit.”

Die nonchalance wordt ook waargenomen door Sjeng: „Dat kun je al zien als het mooi weer is langs de stranden, in stedelijke winkelstraten en het Limburgse heuvelland. Ja, de versoepeling komt te vroeg. Ik hoop van harte dat ik ongelijk krijg!” Ahjb is echter bang dat Sjeng geen ongelijk krijgt. En dat komt door de mentaliteit van de Nederlander: „Je geeft ze één vinger als houvast en men neemt de hele hand. Die mentaliteit zit er in en krijg je er niet uit. Het zit in alle lagen van de bevolking.”

Maar hoe had het dan gemoeten? Absurdo is voorzichtig van aard: „Ik persoonlijk had eerst veertien dagen gewacht nadat de scholen waren geopend. Eerst daar het effect van afwachten, daarna een volgende stap, maar alleen als het niet te snel verspreidt. Voor sommige sectoren is het verschrikkelijk, maar dat was eerder ook met bijvoorbeeld de bouw of de financiële sector. Ik ben bang dat het straks over heel Nederland gaat zoals het in Brabant ging.”

Samenklitten

Ap_ros wordt zelfs kwaad als hij ziet hoe mensen het virus negeren: „Ik snap niet dat men zich niet druk maakt over dit virus. Als ik kijk naar oudjes die gewoon samenklitten alsof er niets aan de hand is. Daar snap ik niets van!”

Alex Duiker kijkt voorbij de crisis: „Dit is een perfect moment om oude gewoonten eens tegen het licht te houden. Thuiswerken zal voor ten minste 50% de norm gaan worden, want dat is voor de meesten prima bevallen. Zeker voor alleenstaanden zonder kinderen. Daarmee bespaar je reistijd, reiskosten, filevorming en overbodige kantoorruimte. Ook het klimaat profiteert. Stikstof- en CO2-uitstoot zijn wereldwijd opeens enorm verminderd. Vliegen zal een voorrecht gaan worden. Zo zal het gaan. Andere opties bestaan niet meer. Er bestaan geen oude oplossingen voor nieuwe problemen.”

Er zijn er uiteraard ook die de versoepeling omarmen. Dejong heeft alle vertrouwen in het kabinet: „Jammer van de negatieve reacties over de genomen acties van het kabinet. Ga zelf eens in de schoenen van de regering staan en neem besluiten over leven en dood. Aan de zijlijn is het gemakkelijker praten dan aan de tafel waar de besluiten genomen worden. Veel verantwoording ligt nu bij de bevolking. Bij u en mij. Als u en ik de gegeven verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, dan gaat het land weer op slot. Als wij netjes ons zoveel als mogelijk aan de regels houden dan komt het goed. Wachtend op een goed werkend vaccin.”

"Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag"

Rolanddelnoij vindt dat wel al veel eerder losser hadden moeten omgaan met corona: „Minder dan 6.000 corona-gerelateerde slachtoffers en miljoenen maatregelslachtoffers! Angst is een slechte raadgever, maar juist de angst regeert!”

Ineke de Korte is milder, maar wel vóór een versoepeling: „De tijd zal het leren, denk ik. Ik ben zelf wel voorstander van doorgaan, want als we maar allemaal binnen blijven zitten, zijn we over tien jaar nog niet van dit virus verlost.”

Kluitje

Ook Marjon Nijman heeft begrip voor de verruiming van de maatregelen: „Ik heb begrip voor het laten vieren van de teugels, maar met de duidelijke opmerking dat als er weer een piek komt, maatregelen teruggedraaid kunnen worden. Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Als we allemaal weer massaal op een kluitje door de straten en winkels gaan lopen, kan je ervan uitgaan dat er weer een piek komt.”

Dat die piek er komt is de overtuiging van velen. R van Putten kijkt alleen maar naar de winkelcentra en weet het zeker: „Als ik zie wat voor kippenhok het weer is in het winkelcentrum dan denk ik niet dat het lang duurt voor het virus weer meer slachtoffers zal gaan maken.” Dat gebrek aan discipline wordt ook gesignaleerd door Romati: „Als je ziet hoe de mensen zich nu al gedragen (IKEA, parken etc.) en de anderhalve meter negeren, is de discipline ver weg. Laat staan straks. Dan wordt het weer ikke, ikke en de rest...”

"De tweede golf komt! Een vaccin kan onze redding worden."

En hoe gaat dat in de andere landen, waar al een beetje is versoepeld? Niet zo goed, signaleert Tonny Hendriks: „Die versoepeling komt veel te vroeg; je leest in de landen waar ze de versoepeling al hebben dat het aantal besmettingen alweer stijgt.”

Zeuren

En dus is de conclusie voor Jodaan duidelijk: „De tweede golf komt! Een vaccin kan onze redding worden. Tot die tijd: geen school, geen groepsvorming, discipline in winkels, strenge controle, thuisblijven, en ophouden met zeuren!”

Want, zo vreest ook Kaliyassas: „Eind juli is de tweede golf een feit.”