’Twijfeltelefoon voegt niets toe’

Daarnaast heeft de overheid de vaccinatietwijfeltelefoon in het leven geroepen waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Die telefoon voegt niets toe. Sterker: die zorgt zelfs voor een drempel.

We worden al overvoerd met informatie over corona. Er is niets meer wat we nog niet kunnen weten of op internet kunnen vinden. Daarbij nog een twijfeltelefoon is teveel van het goede. Hou daarmee op.

Jan Muijs, Tilburg