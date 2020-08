’Gun mensen in de horeca ook eens wat’

Natuurlijk is een glas wijn op een terras of café duurder dan thuis. De horecabaas moet namelijk huur en verzekeringen betalen voor zijn bedrijfspand, afrekenen met de fiscus, zijn personeel betalen, de pensioenopbouw voor hemzelf en zijn personeel medefinancieren, Buma/Stemra (nu Sena) betalen en ziek personeel twee jaar lang doorbetalen.

En dit is echt nog niet alles. De kosten zijn kortom enorm en dergelijke prijzen zijn gewoon nodig. De horecabezoeker wil zelf ook graag een goed salaris, een mooi pensioen en vakantiegeld om jaarlijks, of meerdere keren per jaar, een leuk reisje te maken. Maar de mensen in de horeca wordt dat blijkbaar niet gegund, die moeten niet zeuren en op een houtje bijten.

Jan Pronk

Beverwijk