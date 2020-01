Het hypocriete festivalliberalisme van D66

Minister Grapperhaus verklaarde na de moord op advocaat Derk Wiersum in harde taal de oorlog aan de drugsbazen. Maar ook de recreatieve drugsgebruiker kreeg ervan langs: elk lijntje, zo stelde Grapperhaus, financiert de drugscriminaliteit en houdt deze in stand. Drugsgebruikers zijn volgens de minister dan ook medeverantwoordelijk voor de steeds zichtbaardere, ontwrichtende ellende die zich over Nederland uitstort.