Beleidsmakers noemen je niet meer laag, maar ze luisteren nog steeds niet

Binnenland

’Jongerenorganisatie GL zet nieuwe leden onder druk om elkaar te zoenen bij borrel’

Een feestje voor nieuwe leden van DWARS, de jongerenorganisatie van GL in Groningen, is geëindigd in drankspelletjes waarbij nieuwe leden met elkaar moesten (tong)zoenen als ze die spelletjes verloren. Dat meldt stadsblog Sikkom.