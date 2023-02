Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Roderick Veelo Hoe racistisch zijn vijf zwarte agenten?

Door roderick veelo

Alsof het om de overmeestering van Osama bin Laden op zijn schuiladres in Pakistan ging werd de zwarte Fedex-medewerker Tyre Nichols op een doorgaande weg in Memphis uit zijn auto gesleurd en met veel fysiek en verbaal geweld tegen de grond gedrukt. Agenten trapten hem even later zo hard tegen zijn hoofd, dat Nichols zijn arrestatie niet overleefde. De daders zijn vijf zwarte agenten. Grootschalige protesten blijven uit.