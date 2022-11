’Privatisering energiemarkt dupeert klant’

Hoe zat het ook weer? De energiebedrijven zijn begin deze eeuw geprivatiseerd in de verwachting dat zij elkaar zouden beconcurreren met scherpe tarieven. Klant koning. Door overnames en clustering, gedragen zij zich echter als een kartel, waarvan niet de klanten profiteren, maar de eigenaren, die er vandoor gaan met de hoofdprijs. Klant melkvee. Moeten deze bedrijven weer genationaliseerd worden? Dat zou prima te rechtvaardigen zijn, want als er ergens sprake is van ‘marktfalen’ dan is dat hier wel. Op z’n minst kan de overheid afdwingen dat bedrijven hun tarieven baseren op een eerlijke kostprijs en een redelijke opslag voor winst in plaats van zelfs windstroom door te berekenen als gasstroom. Laat daarnaast de ACM actief kartelvorming bestrijden. Terwijl Nederland bibbert, verdwijnen megawinsten richting Frankrijk, Zweden, etc., allemaal direct of indirect uit de huishoudknip. Die recessie komt dus niet uit de lucht vallen. Onze economie wordt leeggezogen door geprivatiseerde nutsbedrijven die ons ten dienste behoren te staan.

R. Pronk, Heemstede