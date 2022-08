’Asiel afdwingen door vooruit sturen kind’

Praat Mee

Mag je zomaar vragen of iemand zwanger is?

Is het gewoon een buikje of is ze zwanger? Je hebt het je bij sommige vrouwen misschien weleens afgevraagd. Het echt uitspreken kan goed bedoeld zijn, maar Mascha Feoktistova, bekend als Beautygloss, zegt bijvoorbeeld op Instagram er ’niet heel erg happy van’ te worden dat ze steeds moet uitleggen d...