’Coronarekening is voor de burger’

De Nederlandse gemeenten dreigen door de coronacrisis in zwaar weer terecht te komen. Veel gemeenten dreigen financieel kopje onder te gaan en kloppen aan bij het Rijk. Er zit geen enkele rek meer in en er wordt al gedreigd met het verhogen van de gemeentelijke belastingen.

Maar mochten de gemeenten bij het Rijk gehoor vinden, dan zal die burger daar ook onder moeten lijden. Want hoe je het ook wendt of keert, linksom of rechtsom, de rekening komt hoe dan ook bij de burger terecht.

En of het geld uiteindelijk van het Rijk of de gemeenten komt: we zijn uiteindelijk allemaal zwaar de pineut. Dat is in elk geval de enige zekerheid die we nog wel hebben!

Jan Muijs, Tilburg