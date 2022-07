’Levenslange straf beschermt samenleving’

Nu wordt er opgeroepen (onder andere door het Europese Hof voor de rechten van de mens) om deze tendens te keren omdat een levenslange gevangenisstraf inhumaan zou zijn. Inhumaan betekent letterlijk onmenselijk. Maar de enige onmenselijkheid in deze strafzaken werd getoond door de dader(s) die zonder enig gevoel voor menselijkheid, zonder enige empathie voor de slachtoffers en de nabestaanden deze misdaad pleegde(n). Als een verdachte in een dergelijke strafzaak wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf is dat niet alleen als straf of vergelding bedoeld. Het is tevens ook de enige (omkeerbare) maatregel die een maatschappij kan nemen om zich te beschermen tegen (herhaling van) dit soort misdrijven.

Gerard Scheffer, Heerlen