’Komen complotdenkers tot inkeer?’

Als je je bedrijf ten gronde ziet gaan, baal je natuurlijk van al die maatregelen. Maar is dat nou een reden om het virus te ontkennen, verdeeldheid en soms zelfs haat te zaaien? Jaap van Dissel van het RIVM kan niet meer normaal over straat en ook de fysieke en mentale bedreiging van Pieter Omtzigt staat me nog scherp op het netvlies.

Feitelijk ontkent men, onder het mom van allerlei vage theorieën en aannames, de vele doden die door corona zijn gevallen en dat is stuitend en vooral kwetsend voor de nabestaanden. Hopelijk komt iedereen straks weer tot inkeer, al staat vast dat we met het virus zullen moeten leren leven.

Bas Overmars, Amsterdam