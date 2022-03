Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer berichten zijn niet wat ze pretenderen te zijn

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Burisma is een Oekraïens energiebedrijf dat Hunter Biden, de zoon van Joe, een tijdje vijftigduizend dollar per maand overmaakte voor het naakte feit van zijn achternaam: Hunter had geen enkele kennis van energiezaken. Burisma werd ten tijde van Hunters betrokkenheid door Oekraïense aanklagers onderzocht op corruptie. Vader Joe, vicepresident in die jaren, pochte in een beruchte video over zijn ondermijning van dat onderzoek: hij dreigde een lening van een miljard dollar aan Oekraïne in te trekken als de onderzoeker niet zou worden ontslagen. De onderzoeker werd prompt ontslagen.