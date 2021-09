’Beloftes Taliban niks waard’

De VS is amper een maand weg uit Afghanistan of de Taliban gaan weer over op hun oude gewoontes. ’We zijn veranderd’, zeiden de Taliban-leiders toen ze de macht grepen. De Taliban bewijzen sindsdien dat hun beloftes niks waard zijn. Het is een kwestie van tijd voordat Afghanistan weer een thuishaven wordt voor terreurorganisaties als Al Qaida en dergelijke. En dit keer zullen ze geen vliegtuigen kapen in de VS. Nee, zelfs een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Slimmer zou het zijn om nu een grote aanslag in Europa te plannen. Europa heeft toch de capaciteiten niet voor een invasie in Afghanistan en al helemaal niet voor een bezetting van 20 jaar.

A. de Gijsel, Amstelveen