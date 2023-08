Uitslag Stelling: Verdeeld om F-16 leverantie

Iets meer dan de helft (55 procent) is tegen de leverantie van de F-16’s aan Kiev, terwijl 42 procent hier wel voorstander van is.

„Lekker als onze F-16’s straks gebruikt gaan worden bij een aanval op Russisch grondgebied. Als dit gaat gebeuren kan Poetin niets anders doen dan een vergeldingsaanval op Nederlandse doelen”, vreest een respondent. Een ander betoogt dat de leverantie opnieuw een escalatie van oorlogsvoering kan inhouden: „Nog meer olie op het vuur”, waarmee het conflict kan verergeren tot een derde wereldoorlog, wordt gevreesd. Een andere, meer pacifistische, opponent van het wapenakkoord meent dat de inzet van F-16’s in de oorlog nog meer doden betekent. „Zet in op onderhandelingen zodat de oorlog stopt en mensenlevens gespaard worden. De Nederlandse regering is medeverantwoordelijk voor de doden. En Zelenski lijkt wel rupsje nooit genoeg. Hij vraagt telkens om wapens en wil iedere keer weer meer.”

Het gros van de deelnemers vreest de toorn van Moskou nu ons land zich zo prominent laat gelden als eerste westers land dat de F-16’s gaat overdragen aan Oekraïne. Velen vinden ook dat Oekraïne niet bij Europa hoort. Zo stelt één van hen: „Oekraïne hoort niet bij Europa. Ik vind het ook een heel slecht idee dat Nederland of andere Europese landen F-16 straaljagers gaan leveren. Europa moet zich meer op de achtergrond houden, vind ik. Het is niet onze oorlog, hoewel de wapens uit Europa en de VS komen.” De meeste deelnemers zien het land niet toetreden tot westerse bondgenootschappen, zoals de NAVO en/of de EU.

Toch vindt zeker vier op de tien deelnemers dat de F-16 leverantie acceptabel is. „Zeker acceptabel, had al veel eerder moeten gebeuren. Rusland is tenslotte de agressor en de aanstichter, met hun verkeerde en verdraaide kijk op deze ontoelaatbare oorlog”, klinkt het. En een andere voorstander betoogt: „Gelijk leveren. De ellende en de grote verliezen aan burgerdoden is onverdraaglijk. Het duurt al te lang. Men had al lang meer moeten doen.”

Sommigen zijn weer iets voorzichtiger en maken een voorbehoud bij de overdracht van de Nederlandse gevechtstoestellen aan Oekraïne: „Ja, leverantie is acceptabel als wij ze niet meer gebruiken, anders niet. Eerst de toestellen vervangen; je moet de eigen veiligheid niet opgeven voor een ander.”

Voorlopig zullen de Nederlandse en Deense F-16’s nog niet worden ingezet in het conflict. Dat zal pas volgend jaar gebeuren verwachten experts, want het besturen van zo’n gevechtstoestel vergt een lange training.

Dat Nederland voorop loopt bij de wapensteun aan Oekraïne kan niet helemaal los worden gezien van de MH17-zaak, denken velen. De Russische betrokkenheid bij het neerhalen van het Maleisische toestel, waarbij 196 Nederlanders omkwamen, is eerder aangetoond. Dat de persconferentie van Rutte over de F-16 leverantie aan Kiev juist op vliegbasis Eindhoven werd gehouden, had een hoog symbolisch gehalte. Het was namelijk op deze basis waar de Nederlandse slachtoffers van de MH17-ramp ’thuis’ kwamen.