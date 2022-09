Uitslag Stelling: ’Prijsplafond voor energie’

Veel stemmers hebben nu al moeite om het hoofd boven water te houden. Met name de hoge energiekosten geven de stemmers kopzorgen: „Hoe kunnen we de energierekening blijven betalen? Wij betalen nu 400 euro, dat was 165 euro!” En: „Ik en mijn vrouw hebben allebei een goede baan, maar ook wij kunnen als dat zo doorgaat deze rekeningen niet meer betalen.” De meeste stemmers bezuinigen momenteel op energie, 16 procent bezuinigt vooral op boodschappen en 24 procent schrapt vooral uitjes en horecabezoek. Een deelnemer die dit ervaart: „Voor ons gezin geen uitjes en restaurant meer, ook niet op vakantie geweest. Ik loop alle aanbiedingen af in de supers en vervang alleen kleding die onherstelbaar stuk is. We zitten ’s avonds al in het donker en verwachten de komende winter ook in de kou te zitten! Wij waren een goed functionerend gezin, zonder financiële zorgen, dat is drastisch veranderd.” Velen vrezen ook dat deze situatie niet tijdelijk is: „Ben bang dat de prijzen voorlopig niet meer dalen! Even kan het wel zo, maar langdurig houden we het niet vol.”

De meerderheid (86 procent) denkt niet dat het onlangs aankondigde pakket aan koopkrachtmaatregelen van het kabinet de pijn ook maar enigszins zal verzachten. „De enigen die hiermee geholpen worden zijn de mensen met een uitkering. De werkende mens kan het bekijken. Hoe zou het toch komen dat de vacatures niet ingevuld worden?”, luidt een reactie. Er moet dus meer gedaan worden om de middeninkomens te steunen, vindt men veelal. Een stemmer: „Met mijn net iets bovenmodale inkomen kom ik al een aantal maanden niet rond. Ik val overal buiten de boot.”

Daarnaast moet er een prijsplafond voor energie komen, vindt de meerderheid. „Ik begrijp werkelijk niet waarom het kabinet niet ingrijpt door maximum energietarieven in te stellen, maar ook door de belasting op energie en brandstof naar nul te brengen en door bij te springen met hogere toeslagen.” En: „Een plafond voor energieprijzen is noodzakelijk, alsmede het afromen van die winsten die voortkomen uit deze prijsstijgingen”, zegt een stemmer.

De FNV wil dat alle loonstijgingen gekoppeld worden aan de inflatie. Iets meer dan de helft van de deelnemers staat hierachter. Volgens ongeveer een derde van de deelnemers is dit niet wenselijk omdat de extra kosten voor bedrijven doorberekend zullen worden en als bedrijven dit niet doorbereken vallen ze om, denkt het gros. Van de stemmers verwacht 89 procent dan ook een massale golf aan faillissementen. „De maatregelen die ze nu nemen leggen de problemen bij het midden- en kleinbedrijf. Daarmee gaat de economie kapot”, zegt iemand. Iets meer dan de helft vindt dat de overheid ondernemers moet compenseren.

Een heel klein deel van de stemmers is minder pessimistisch: „Er zijn wel vaker hobbels geweest. Ook nu moeten we erdoorheen.” Een enkeling vindt dat we de laatste jaren te verwend waren. „We waren gewend dat alles maar kon, nu moeten we, waarschijnlijk tijdelijk, wat inleveren en dat zijn we niet gewend.”