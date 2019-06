’Reis naar uithoek verspilling’

Het zijn bestemmingen, zoals het eiland Wrangel in de Noordelijke IJszee in het uiterste oosten van Siberië, waar zij ten koste van moeilijke verbindingen voor slechts enkele dagen naartoe is gegaan. Wat is de toegevoegde waarde hiervan? Ter meerdere glorie van haarzelf, dat ze naar dit soort bestemmingen kan en wil gaan? Het is absoluut geen bestemming, die aantrekkelijk is voor de modale reiziger in Nederland. Dit geldt ook voor het programma ’De gevaarlijkste wegen’.

Gonny Reman, Loosdrecht