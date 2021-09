’Vertrouwen in Kaag tanend’

Zij zelf vertrouwt, behalve haar man en kinderen, niemand. Verrouwen is juist de basis van de verhouding tussen kiezer en gekozene. Dat vertrouwen is bij de D66-kiezer weg. Wie zaait zal oogsten. Er zal best nog wel een leuke baan in de ’banencaroussel’ te vinden zijn. Wij zien haar vast terug op een voor haar interessante post.

Henny Iseger, Breda