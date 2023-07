’Premierschap als duobaan’

Premier zijn van Nederland is niet meer te doen… je maakt werkweken van 60 uur of meer, ook voor je partner en gezin is dit onmenselijk. Oplossing: twee premiers. Een premier intern voor binnenlandse zaken en een premier extern gericht op Brussel en het buitenland. Dit scheelt de helft in tijd en is beter te behappen.

Jan Zomers, Emmen