Brief 1 ’Amsterdam ten onder door links beleid’

Allereerst de ozb-verhoging van 20 procent, daarbovenop wordt het betaald parkeren uitgebreid en wordt er bezuinigd op o.a. huisvesting van kwetsbare Amsterdammers. Vooral dit laatste punt is mij in het verkeerde keelgat geschoten. Statushouders, ongedocumenteerden, overal is een potje voor zolang je maar geen Amsterdammer bent.

Een prestigeproject zoals Meervaart in de Sloterplas moet volgens de raad gewoon doorgaan, opvang ongedocumenteerden hetzelfde verhaal. Dit alles gebeurt in een periode waar een groot bedrag in de gemeentekas vloeit door de afkoop van erfpacht. Ik weet niet waar de ’linkse kliek’ in de raad mee bezig is, maar ik weet wel dat zij met dit beleid de stad naar de verdoemenis helpen.

R. Labrijn

