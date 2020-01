’Ouderen langer gezond’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gezegd voorstander te zijn van een immigratie-quotum omdat hij vindt dat er wel erg veel asielzoekers met kansloze aanvragen ons land binnenkomen. Tegenstanders vrezen dat er door deze invoering een arbeidstekort ontstaat. Vooral in de zorg zouden we door de vergrijzing veel handen nodig hebben. Dit is echter een verkeerde kijk op dit onderwerp. Men gaat er voortdurend vanuit dat alle ouderen na hun 70e zorg nodig hebben. Maar juist door de verbeterende leefomstandigheden blijven zij langer gezond en actief. Veel gepensioneerden dragen nog steeds hun steentje bij aan onze maatschappij.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort