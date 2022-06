’Westen aan de leiband van Poetin’

Maar wat is het jammer dat ook wij het initiatief niet hebben genomen zelf Russisch gas te weigeren en aldus een vuist te maken tegen dit beest. De eerste klap is een daalder waard: in dit geval een roebel. Nee, daar moet in Europees verband eerst weer oeverloos overleg over komen en dan wordt het weer tegengehouden door bijv. de eveneens lugubere Hongaarse premier Orban. Door dit soort figuren wordt er geen werkelijk statement gemaakt tegen de massamoord in Oekraïne. Eigenbelang - de angst voor te weinig alternatieve gasbronnen – overheerst. Hetzelfde egoïstische gedrag zie je bij de Turkse Erdogan, net als Poetin een dictator die tegenstanders laat laat verdwijnen. Finland en Zweden niet als bondgenoot van de NAVO willen enkel omdat hij rancune tegen deze landen heeft, om totaal onzinnige argumenten. Ach ja, zo laat het Westen zich ondanks loze woorden nog steeds ringeloren door het Russische monster, die nog steeds in zijn vuistje lacht. Geen woorden maar daden!

Jan Verniers, Arnhem