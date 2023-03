Brief 1: ’Rutte te makkelijk kop van jut’

Bekijk ook: Machtige premier kent grote nadelen

Want waren er niet diverse vakministers van meerdere partijen over de afgelopen jaren mede verantwoordelijk voor het gevoerde beleid? En heeft de volledige Tweede Kamer ook niet gefaald in dit dossier? Stel dat Rutte toch zal opstappen naar aanleiding van de conclusies uit het rapport, dan moet je er toch niet aan denken dat Sigrid Kaag hierdoor premier zal gaan worden. Want dat zou kiezersbedrog betekenen, immers, Nederland heeft bij de laatste verkiezingen in meerderheid voor rechts gekozen. We hebben nu al een min of meer links kabinet, een premier uit die hoek zou helemaal onterecht zijn. Compleet nieuwe verkiezingen zou wellicht wel juist zijn, want zoals gezegd is de totale politiek verantwoordelijk.

H. Karelsen, Nijkerk