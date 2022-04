Brief 2: ’Het ligt bij De Jonge altijd aan een ander’

Een dag na zijn motie van wantrouwen schopt hij al tegen de Kamer aan. ’In de Tweede Kamer is er te makkelijk ruimte voor wantrouwen’. Had hij dit in het debat gezegd was de motie zeker aangenomen! Leg het nog eens uit. ’Ík was niet betrokken maar had wel betrokkenheid!’ Wie snapt deze wollige taal? Gebruik van privé mail? ’Ik dacht dat het kon!’ Waarom de regels niet opvolgen? Als iedere Nederlander zijn eigen regels gaat bepalen?

Wanneer De Jonge één mail had gestuurd met ‘praat eens met Sywert’ en daarna niets meer, dan was het een andere zaak dan nu met al zijn pushberichten.

I. Zingel

