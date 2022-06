’Wie onderzoekt kostenoverschrijding Nederlandsche Bank?’

De ‘reden’ is naar verluidt dat er meer asbest is aangetroffen. Volstrekt ongeloofwaardig, omdat een aannemer geen contract ondertekent zonder juist dit aspect te onderzoeken en een financiële reserve in zijn offerte in te bouwen. In feite zou de hele offerte- en gunningsprocedure door de Algemene Rekenkamer moeten worden onderzocht, maar dit heeft weinig zin. Want de politiek is helemaal niet geïnteresseerd in het resultaat of welke corruptie dan ook.

Dat de veel hogere kosten toch binnen het ‘budget’ zouden zijn, is niet alleen merkwaardig, maar doet vermoeden dat iemand de vertrouwelijkheid daarvan heeft geschonden. Dan toch maar de Rijksrecherche? Ook niet, want die heeft geen capaciteit zoals reeds is gebleken bij eerdere rapporten van de Algemene Rekenkamer, bij de vervolging van de heer Zalm en nu bij de verdwenen miljarden tijdens de Coronacrisis. Zelfs de honderden miljoenen extra voor het onderwijs hebben een onbekende bestemming gekregen, want zo gaat dat in dit graailand.

L.J.J. Dorrestijn