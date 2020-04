Brief 1 ’Alarmssignalen genegeerd’

Een slappe aanpak heeft tot een ongekend aantal doden geleid. Dat mogen onze politici zich aanrekenen. Vergelijkbare landen als Duitsland en Oostenrijk doen het in alle opzichten veel beter. Veel minder slachtoffers, geen tekort aan IC-bedden en mondkapjes. En daar begint men al aan het herstel van de economie. Terwijl men in Den Haag soebat over een app.

Bert Osendarp, Irechek

