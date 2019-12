Sportnominaties te vroeg

Immers het jaar 2019 is nog niet ten einde als men de kandidaten voor de winst al bekend maakt. Hoe dom dat is, blijkt nu wel, nu het Nederlandse dameshandbalteam dat deze prijs dient te winnen eerst niet bij de kandidaten zat. Op stel en sprong zijn ze nu wel toegevoegd. De handbaldames hebben een ongekende prestatie neergezet door de WK-titel in Japan te behalen. Verkiezingen over het afgelopen jaar moeten we pas organiseren als het jaar is afgelopen en alle prestaties die behaald zijn in het afgelopen jaar zijn meegewogen.

H.J. Koppe,

Purmerend