Uitslag Stelling: ’Gratis opvang onhaalbaar’

Een tegenstander stelt: „Gratis bestaat niet, dit betekent dat iedereen via de belastingen betaalt voor kinderopvang. Ook gezinnen met kinderen die er geen gebruik van maken, ook mensen zonder kinderen.” Velen zijn het hiermee eens: „Mensen met een goed salaris kunnen zelf de kosten dragen. Dan maar een keertje minder op vakantie”, wordt er gezegd. Menig stemmer denkt dat anders juist de hoge inkomens zullen profiteren van gratis opvang en de lagere inkomens hier weinig mee opschieten. Veel deelnemers zouden liever zien dat gratis kinderopvang alleen voor de lage inkomens zou gelden. „Deze mensen hebben het geld niet om fatsoenlijk kinderopvang te regelen. Middeninkomens kunnen een bijdrage leveren.”

Een minderheid is wel blij met gratis kinderopvang voor iedereen die werkt: „In veel landen is kinderopvang al lang gratis. Ons systeem is achterhaald en maakt van het krijgen van kinderen een onaangename financiële situatie. Gratis kinderopvang is een basisbehoefte voor ouders in onze moderne maatschappij. Ik ben zelf (nog) geen ouder maar zou het wel meer willen overwegen als kinderopvang gratis zou zijn”, aldus een voorstander.

Toch denkt 56 procent van de deelnemers niet dat gratis opvang ervoor kan zorgen dat meer ouders fulltime gaan werken. Bijna de helft (41 procent) denkt wel dat vrouwen hierdoor meer zullen gaan werken. Een werkende vrouw klaagt: „Kinderopvang is haast niet op te brengen. Hoe meer ik ga werken hoe meer ik moet betalen aan kinderopvang. Dit zorgt voor veel stress.” Iemand anders haalt het Zweedse model aan: „In Zweden is het al jaren gratis. Meer vrouwen kunnen daardoor fulltime werken, wat hun carrière ten goede komt, aangezien het in de leidinggevende topfuncties vaak een voorwaarde is om fulltime te werken.”

Echter, ook de voorstanders vinden dat dit niet moet betekenen dat ouders kinderen fulltime naar de opvang sturen. Velen opperen ’parttime gratis opvang’. Een stemmer: „Maak het mogelijk dat iedere werkende vier dagen opvang heeft. Een dag opvang moet mogelijk zijn om in het eigen gezin te regelen.” Het aantal opvanguren moet in ieder geval gekoppeld blijven aan werkuren, stelt men. „Niet dat de kinderen gedumpt worden om bijvoorbeeld te gaan winkelen”, zegt iemand hierover.

Een meerderheid gelooft wel dat naar de opvang gaan goed is voor de sociale ontwikkeling van een kind. Een ervaringsdeskundige: „Als vrijwilliger op een basisschool zie ik de voorsprong die kinderen van een kinderdagverblijf hebben op kinderen die thuis waren en bepaalde vaardigheden missen.” Toch vreest men dat de kwaliteit van de kinderopvang achteruit zal gaan als deze (bijna) gratis wordt en er dus meer kinderen gebruik zullen maken van kinderopvang. „Het plan voor gratis opvang is onuitvoerbaar, daar er geen goed geschoold personeel beschikbaar is voor dit soort opvang. De kwaliteit van de opvang zal hard achteruit gaan.” Ook een ander vraagt: „Hoe denkt men dit te gaan oplossen? Nog grotere groepen?”