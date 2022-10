’Voorbeeld nemen aan verzet Iran’

Met gevaar voor eigen leven wordt gewezen op het schenden van mensenrechten in zijn algemeenheid en in het bijzonder van vrouwen. Tegen deze achtergrond kan het Russisch volk een voorbeeld aannemen om in opstand te komen tegen neofascistische optreden van Poetin en zijn regime. Met het stilzwijgen van de Russische bevolking keuren zij de verachtelijke en mensonterende oorlogsmisdaden goed. De quasi deskundigen in Nederland die op televisie en media rond toeteren dat dit anders ligt bij het Russisch volk hebben zelf geen ruggengraat en verschuilen zich tegen beter in. Indirect steunen deze personen het laaghartig optreden van Poetin.

L. Loyson