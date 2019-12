De Kwestie: ’Religie hoort niet op school’

Dat betekent niet dat we willen tornen aan de vrijheid van godsdienst, ’maar geloven doe je maar thuis’, zegt Pbeckers: „Openbare scholen voor iedereen en het geloof thuislaten. Dat geeft anders alleen maar problemen. De geschiedenis met katholieke scholen is hier een voorbeeld van.”

B_vijfhuize benadrukt ook: „De vrijheid van godsdienst is een groot goed, dat overeind gehouden moet worden.” „Dat klopt”, zegt Jack Holland, „maar waarom moet dat in het onderwijs gegeven worden?”

Geloof

Ook Hermine vindt het geloof iets voor de privésfeer: „In een vrij land als Nederland zou het onderwijs geen plaats moeten zijn voor religieuze of levensbeschouwelijke indoctrinatie. Er is genoeg vrije tijd om in de privésfeer een geloof te belijden.”

"We leven in een vrij land en dat moeten we ook zo houden"

Er zijn wel tegenstanders van verandering. Gj_kassies wijst op de gelijke rechten van eenieder: „Je kan het er mee eens of oneens zijn, maar ook islamieten hebben het recht op een islamitische school, net als christelijke onderwijsinstellingen of de vrije school.” Dat vindt ook Edwin_V: „We leven in een vrij land en dat moeten we ook zo houden. Zo ook vrijheid van onderwijs. Pas als scholen zich strafbaar maken aan wat dan ook, dan moet de overheid ingrijpen.”

Islamitisch onderwijs

Mohammadnursyamsu prefereert godsdienstig onderwijs: „Staatsonderwijs is socialistisch en materialistisch. Islamitisch onderwijs is veel beter voor de emotionele ontwikkeling van het individu.” In die opvatting staat hij onder de reageerders van Telegraaf.nl wel nagenoeg alleen.

"We kunnen niet veel leren van de Fransen, maar dit wel"

De meeste lezers pleiten voor openbaar onderwijs. Want, zo zegt Mijn gulden terug: „Dat ’bijzonder onderwijs’ is volkomen achterhaald. Want laten we eerlijk zijn; onderwijs gebaseerd op geloofsovertuiging, waar draait dat nu eigenlijk om? Precies, indoctrinatie van kinderen. Hersenspoeling dus, om te voorkomen dat er later kinderen afdwalen van de kudde. Of nog erger; de drang om de kudde uit te breiden met nieuwe zieltjes. En dat geldt voor àl het religieus onderwijs; of het nu islamitisch, christelijk of wat dan ook is.”

Vervreemding

En, zegt Bramsterdammertje, pas ook op voor vervreemding: „Traditie-vervreemdend onderwijs mag geen voet aan de grond krijgen in Nederland. In België is kerstmarkt inmiddels wintermarkt en kerstvakantie is nu wintervakantie, maar suikerfeest is nog steeds suikerfeest. Deze vervreemding van onze historie is hier nog niet doorgevoerd, laat het ook niet zo ver komen.”

Dus: openbaar onderwijs dan maar, vindt R. van Putten: „Gewoon openbare scholen waar ze je wel leren over verschillende geloven, maar die niet gestoeld zijn op een bepaald geloof. Zo zou het moeten zijn.”

Openbaar onderwijs

Laurensenmonique vat(ten) het nog een keer samen: „Religieus onderwijs afschaffen. En goed openbaar onderwijs. Dat zal een megabesparing opleveren door consolidatie van de scholen in plaats van versnippering. En de stiekeme Saudische sponsoring lam leggen. We kunnen niet veel leren van de Fransen, maar dit wel.”