’Meer begrip voor bèta’s op school’

’Zet in op beter onderwijs’ was de kop boven de uitslag van de Stelling van de Dag over kennismigranten (WUZ, 9/1). De vraag is, hoe zet je in op beter onderwijs?

We hebben vooral een enorm tekort aan techneuten. Wat is daarvan de reden? Deze leerlingen, meestal jongens, worden al afgeserveerd op de basisschool. De talige leerkrachten, die meestal in het basisonderwijs werken, begrijpen deze bètaleerlingen namelijk helemaal niet. Ze zijn vaak goed in rekenen, maar lezen en spelling wordt ze op de verkeerde manier aangeboden. Ze kunnen taal alleen leren met duidelijke regels en een nadruk op lettergreepverdeling. Ze zijn erbij gebaat om alfabetisch te spellen en niet fonetisch, want dat is met tweelettergrepige woorden niet logisch.

Ook wordt door leerkrachten gezegd dat deze leerlingen zo goed met hun handen kunnen werken, maar snel met je handen werken betekent versneld in je hoofd kunnen denken. Dat is dan ook de reden dat we een tekort aan hoogopgeleide bètamensen hebben. De meeste universitair opgeleiden hebben een alfastudie gevolgd en daar hebben we er meer dan genoeg van.

Riek Kerkhof-Willems, Bunnik