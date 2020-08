’Meer diversiteit goed voor ons allemaal’

Jan Paternotte Ⓒ Dijkstra BV

Dat een meerderheid van de Nederlanders vrouw is, kan je niet afzien aan veel topbanen in onze maatschappij. Raden van Bestuur worden voor meer dan 90% gevuld door mannen. Meer dan driekwart van de professoren is een man. En ja, er zijn in Nederland al drie Jannen – mijn naamgenoten – premier geweest. Maar een vrouw nog nooit.