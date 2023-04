’Bedrag ineens slecht plan’

En wat, als ze dan later als het geld is opgemaakt te weinig hebben om rond te komen? Mogen ze dan weer toeslagen aanvragen? Wie verzint zo’n regeling! Eerst tien procent voor leuke dingen uitgeven om daarna een lager inkomen te laten aanvullen door geld van de belastingbetaler. Wat een gotspe. De politici in Den Haag staan erbij en kijken ernaar. Leuker kunnen ze het echt niet maken.

Jeanne Dijkstra, Ermelo