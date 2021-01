De Telegraaf-publicatie over de vernielde auto van mijn kleinzoon in Haarlem tijdens de jaarwisseling en mijn boosheid daarover heeft een positief gevolg gehad.

Er was een heer uit Nijmegen die mij belde en hij was bereid om een bijdrage te leveren voor de reparatie. Mijn kleinzoon Kees was één van de vele gedupeerden van de golf aan autobranden. Hij is niet zo rijk om de auto te laten repareren, maar heeft het zelf met een vriend kunnen doen. De onderdelen hebben zij bij een dealer gekocht. Mijn kleinzoon is blij dat de auto weer rijdt. De weldoener wens ik alle goeds toe.

C. Wanrooy, Haarlem

