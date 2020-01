Geen respect en empathie voor ouderen

Van enig respect of empathie is geen sprake. Zeker als het om de pensioenen gaat, kan ik me boos maken. Zelf heb ik 42 jaar, met veel plezier, fulltime voor de klas gestaan en heb alle vernieuwingen (hoe absurd soms ook) over me heen laten komen en netjes uitgevoerd. Keurig betaald voor mijn pensioen, waar ik niet over klaag. Hoewel ik al zeker 150 euro minder krijg dan was berekend (8 jaar geleden). Maar het feit dat er al zeker 10 jaar geen verhoging is geweest en alleen maar korting, geeft wel te denken. Alles is duurder geworden en daar moet men het maar mee doen. Dit kabinet heeft heel veel goede voorzieningen kapot gemaakt onder het mom van bezuinigingen, en nu is men verbaasd dat er overal tekorten zijn.

Ouderen worden niet meer gezien als volwaardige burgers. Ze worden afgedankt als grof vuil. Waardeer het, repareer het, luidt een slogan. Laat het kabinet dat maar eens waarmaken. Ook het leven van een oudere is de moeite (nog) waard.

M. van Beers, Riethoven