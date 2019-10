Minachting voor scheidsrechters zit al lang in de Duitse cultuur

Vlak voor borreltijd kwam de schok. Dit heerlijke moment, Feierabend in het Duits, werd bruut verstoord. Want alle voetbalwedstrijden in Berlijn werden afgelopen weekend plotsklaps afgelast. Wat bleek? De lokale scheidsrechterscommissie had dit besloten vanwege een staking tegen toegenomen gevaar voor lijf en leden. De mannen, en enkele vrouwen, in het zwart zouden hun vrijwilligerswerk ook hebben gestaakt als de plaatselijke commissie niet achter hun actie zou staan.